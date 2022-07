Contrademandarán vecinos de Miriam

Fabiola N, la mujer que es acusada de participar, junto a otras personas, en la agresión en contra de Miriam N, señaló que esto le ha traído problemas y no permitirá que se siga afectando su imagen, por ello va a contrademandar pues las cosas por las que se le acusa no son ciertas.

"Mi versión no me favorece, yo no me hago la víctima, yo doy mi versión tal cual y me hago responsable de lo que yo sé que hice y no lo que dicen que hice sin mostrar pruebas, no soy como la señora", comentó.

Dijo que Miram N, su vecina ya tenía un proceso judicial por daños y lesiones y tiene que pagar 30 mil pesos solamente, no 100 mil pesos como lo dio a conocer.

No quiso hablar mucho de lo que ocurrió esa noche, no lo detalló, porque dijo que no busca hacerse la víctima y que la autoridad será quién realice una investigación pero señaló que se va a defender.

Dijo que no la secuestró y tampoco fueron10 personas como se dijo, nadie la ahogó, nadie la golpeó con chacos, palos, manoplas, macanas y todo lo que Miram N dijo y que está tranquila.

"Mi pregunta es, sí según le di con un chaco, ¿traen marca de eso?, la manopla hubiera hecho un coágulo si golpea uno con eso, los golpes que ella tiene no coincide con las herramientas que según ella yo utilicé", comentó.

Ella es asistente educativa, da clases particulares y no permitirá perder porque la gente la tenga con una imagen que no es, por ello quiso dar a conocer su versión para defender su imagen.

Al ser cuestionada sobre el origen del conflicto entre ambas partes, Fabiola N mencionó que no es la única que tiene conflictos con ella, otros vecinos también la han demandado por sus conductas.

"Mi mamá acababa de comprar mi carro cuando ella vino y se subió a la banqueta y se lo chocó, no sé si accidentalmente o a propósito, pero después ella empezaba a gritar cosas, yo llegaba del gimnasio y ella empezaba con que pin...vieja te crees bien buena y tontera y media o me veía arreglada y me decía que yo era una p... que me creía la última coca cola del desierto", comentó.

Le gritaba cosas que ella publicaba en Facebook, como sí Miriam N siempre estuviera al pendiente de su vida, era un acoso exagerado.

Fabiola N se consideró como una persona alegre, siempre activa, nunca se ha metido con la gente y no sabe cuál sea el problema de su vecina, qué es lo que le moleste pues no es superior a nadie.

Dijo que la noche en que todo ocurrió Miram N andaba en estado de ebriedad, aunque sabía lo que implica que ella esté en ese estado, dijo estar cansada de evitar reuniones en su casa solo porque su vecina se ponga en mal plan pues ya ni en el patio podían tener reuniones familiares por no tener conflictos.

Hace dos años, Miriam N la amenazó con un cuchillo, mencionó que fue un día que llegó de dejar a su hija en el kínder, se iba a bajar de su vehículo cuando Miriam N salió y se puso en el cofre con un cuchillo en la mano.

"Me dijo que me bajara porque me quería matar, yo dijo más vale aquí corrió que aquí quedó, yo nada mensa dije si me bajo si me mata y no, no me bajé, los vecinos vieron como estaba y salieron, le decían que se quitara, ella gritaba que me iba a matar", comentó.

Los vecinos custodiaron a Fabiola y la metieron a su casa, le aconsejaron que interpusiera una demanda porque Miram N estaba loca y un día sí la iba a matar y sí lo hizo, la demandó.