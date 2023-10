Contrata IMSS a obreros de AHMSA

Trabajadores de Altos Hornos de México son contratados como guardias de seguridad en el IMSS, como una manera de cubrir sus gastos en el tiempo que se recupera la empresa, en donde han destacado por su compromiso laboral.

Ante la crisis que se mantiene en la empresa y la falta de pago de varios meses, obreros d AHMSA buscan otras oportunidades laborales, en donde se les ha dado la oportunidad en diferentes áreas.

Una de ellas es la de vigilancia, en donde se aceptan a los obreros y en donde se reconoce su compromiso y responsabilidad, así lo indicó José Reyes García Mireles, supervisor de la compañía Seguridad SIEL (Servicios Industriales y Empresariales de la Laguna), que da el servicio de vigilancia al IMSS.

Señaló que en los últimos meses se han acercado alrededor de 15 trabajadores y se les ha dado espacio a 11 de ellos, además de que acuden más en busca de una oportunidad, a los que se les considera en caso de que se tenga algún espacio.

"Si hemos tenido más solicitudes, solo que ahorita todas las áreas están completas, pero si hemos recibido más solicitudes de compañeros de AHMSA que quieren entrar a laborar", indicó.

Comentó que a través de las redes sociales se ha hecho mala fama de los trabajadores de la empresa acerera, en donde se les tacha de que no trabajan, que se la pasan dormidos, pero con el primero obrero que se contrató se vio la responsabilidad, no falta, no llega tarde y es muy activo, por lo que se le dieron oportunidad a más personas que provienen de la empresa.