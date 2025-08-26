Apertura de vacantes en empresas de la región Centro

A pesar de la incertidumbre que enfrenta la industria ante la amenaza de la aplicación de los aranceles, empresas instaladas en la región Centro anunciaron la apertura de nuevas plazas laborales, con un cerca de 200 vacantes operativas.

Mario Dante Galindo, representante de la CTM Frontera, informó que empresas como HFI, Denso, Postes de México, Infac, entre otras, estarán llevando a cabo contrataciones con el objetivo de cumplir sus plazas vacantes.

Son entre 180 a 200 vacantes las que se estarán generando y las cuales se buscará ocupar en las próximas semanas, con el objetivo de cumplir con los pedidos que tienen.

Señaló que el anuncio de estas vacantes representa una buena noticia, ante el panorama de incertidumbre que se ha mantenido en los últimos meses, el cual se espera que se supere en poco tiempo.

“La apertura de estas vacantes es una señal positiva en medio de las dificultades que hemos enfrentado, que sabemos que es transitorio y esperamos que con esto se recupere el trabajo en las empresas”.

El dirigente explicó que estas contrataciones representan un respiro luego de meses de bajas en el empleo y ajustes en las plantas.

Señaló que las empresas con las que tienen relación contractual no han realizado recortes, ni paros técnicos, aunque han trabajado con niveles de producción reducidos, pero no se han tomado medidas que afecten las fuentes de trabajo.

Dante Galindo reconoció el esfuerzo del alcalde Carlos Villarreal para buscar diversificar las fuentes de empleo, en donde se espera que en poco tiempo se logre la reactivación de la región Centro.

“Consideramos que este anuncio abre una ventana para generar una inercia positiva en la contratación, no estamos en los niveles que teníamos en el 2023, pero ya se ve una luz y debemos aplaudir”, indicó.