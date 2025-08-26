Joven de Monclova gana primer lugar en evento internacional de arte urbano en Rusia

El talento local volvió a trascender fronteras. Un joven originario de Monclova logró el primer lugar en la categoría de mejor pieza dentro del "Jam de Kardo Stavropol", evento internacional celebrado en Rusia que reúne a exponentes destacados del arte urbano.

Con esta victoria, México volvió a colocarse en el mapa de la escena internacional, demostrando que el talento nacional puede competir y destacar en escenarios de talla mundial.

El artista, conocido en la escena como Efeck, compartió un emotivo mensaje tras recibir el reconocimiento, en el que expresó que llegar hasta Rusia no hubiera sido posible sin el respaldo de múltiples personas e instituciones que se sumaron a su proyecto.

"Quiero agradecer al embajador de México, conocido como a.k.a. Tesla, quien fue clave como organizador para que se eligiera un representante; también a Treka Uno, por sus atenciones y por conseguir un apoyo del Estado, así como a mi concuño y a la CTM que, sin tener una relación directa conmigo, me respaldaron. A todos los que me compraron playeras, me dejaron sus buenas vibras y confiaron en mí, gracias. Y sobre todo a mi querida esposa Eukla, por estar apoyándome desde el inicio y hasta el final", expresó.

El triunfo de Efeck no solo significa un logro personal, sino también un motivo de orgullo para Monclova y para todo México, pues confirma que el arte urbano nacional tiene calidad, fuerza y talento suficientes para conquistar espacios internacionales.