Fraustro Dávila analiza propuesta de homologación de multas en Arteaga

ARTEAGA, COAHUILA.- La diputada local Beatriz Fraustro Dávila informó que se está analizando la propuesta del municipio de Arteaga para homologar el costo de las multas con los municipios de la zona conurbada, como Saltillo y Ramos Arizpe. Aclaró que la intención principal debe ser la prevención y no un mecanismo recaudatorio que afecte la economía de los ciudadanos.

Fraustro Dávila explicó que actualmente existe una diferencia importante entre las sanciones de Arteaga y las que se aplican en municipios vecinos, ya que en Saltillo las multas pueden superar hasta en un 200% a las que se aplican en Arteaga. "Se está haciendo una valoración, porque se busca que el impacto sea positivo en materia de prevención y seguridad", señaló.

Indicó que el Congreso del Estado revisará la propuesta que presente la administración municipal para determinar si el ajuste en las multas es razonable y responde a un objetivo social. "Estoy esperando que me presenten el documento para ver cuál es la propuesta de Arteaga en particular y trabajarlo con la Secretaría de Finanzas", dijo la legisladora.

La diputada enfatizó que no se trata de una medida que deba afectar el bolsillo de la ciudadanía, sino de una acción que ayude a reducir conductas de riesgo, como el consumo de alcohol al conducir. "La intención es no afectar tanto el tema del bolsillo, que no se vea como algo recaudatorio, pero al mismo tiempo sí velar por los intereses de la gente", comentó.

Fraustro Dávila reconoció que la homologación con Saltillo no necesariamente será exacta, ya que en la capital del estado las sanciones son considerablemente más altas. "No sé si llegue a estar al mismo precio que en Saltillo, porque las multas en Saltillo sobrepasan yo creo que el 200% de lo que tiene Arteaga", puntualizó.

Finalmente, aseguró que como representante vigilará que cualquier cambio en el reglamento municipal tenga como prioridad la seguridad vial y la protección de la población. "Vamos a cuidar que esto no sea un tema de recaudación, sino de beneficio social", dijo.