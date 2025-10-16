Problemas de reembolso tras cancelación de concierto de Grupo Firme

Mientras cientos de personas que compraron boletos para el concierto de Grupo Firme siguen esperando su reembolso tras la cancelación del evento, quien fungió como encargada de Relaciones Públicas de la agrupación disfruta de unas vacaciones en las playas de Cancún, hospedada en un hotel de lujo.

El concierto, programado para realizarse el 17 de octubre en Monclova, fue cancelado sin previo aviso ni comunicado oficial, dejando a los asistentes confundidos y molestos por la falta de claridad en el proceso para recuperar su dinero.

Diversos compradores han denunciado que los enlaces proporcionados para solicitar el reembolso no funcionaron correctamente o no ofrecen información clara sobre los pasos a seguir.

Algunos aseguran que nunca recibieron orientación por parte de los organizadores ni de la promotora que trajo al grupo a la ciudad.

La joven que se presentó como encargada de Relaciones Públicas declaró haberse deslindado del asunto, argumentando que su participación se limitó a tareas de publicidad y coordinación, contratada por una empresa de la Ciudad de México.

Sin embargo, su nombre sigue vinculado al evento que dejó a los fanáticos sin concierto y algunos sin reembolso.

Mientras tanto, en redes sociales, las imágenes que la relacionista pública comparte desde Cancún han generado indignación entre los compradores, quienes siguen sin respuesta clara sobre cuándo y cómo recibirán su dinero, de boletos que llegaron a costar entre 890 y 4,990 pesos.

La falta de información oficial, la confusión en los enlaces de reembolso y el silencio por parte de los organizadores han convertido este caso en un ejemplo más de falta de responsabilidad y transparencia en la organización de ese espectáculo.