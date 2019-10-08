Convoca GIMSA a ‘Líderes 2020’

Por sexto año consecutivo, Grupo Industrial Monclova a través de Fundación Pape convocan al programa “Líderes 2020” que tiene como objetivo apoyar el talento de los jóvenes estudiantes de nuestra comunidad.

A través de una convocatoria dirigida a los alumnos próximos a egresar de las preparatorias de nuestra región, este programa busca ofrecer becas para estudios universitarios en el Tecnológico de Monterrey, campus Monterrey.

Los alumnos interesados podrán presentar su propuesta hasta el 31 de octubre, para ser revisada por un consejo que evaluará el promedio, trayectoria académica y situación socioeconómica del estudiante.

El programa “Líderes 2020” contempla para los alumnos seleccionados, la cobertura del ciento por ciento de los gastos educativos y de sostenimiento para el estudio de una carrera universitaria en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.

El programa Líderes es una iniciativa de desarrollo de talento emprendida por el Grupo Industrial Monclova desde el año 2014 y que a la fecha ha beneficiado a un total de 29 jóvenes en cinco generaciones.

En el 2020 el programa tendrá su primera generación de egresados, los cuales se integrarán a la vida laboral en alguna de las empresas del Grupo Industrial Monclova.

Para mayor información sobre el programa los interesados pueden acudir a las oficinas de la Fundación Pape ubicadas a un costado de las instalaciones del Parque Xochipilli, por teléfono al 6 33 15 66 o al correo [email protected]