Corta CFE luz a Altos Hornos

La Comisión Federal de Electricidad suspendió por un periodo de más de 3 horas el servicio de energía eléctrica a Altos Hornos de México, por el adeudo de 129 millones 306 mil pesos, correspondientes al mes de octubre, deteniendo los equipos y ocasionando una afectación en los procesos de producción.

Minutos después de las 9 de la mañana, la dependencia federal cortó el suministro de energía eléctrica, afectando a las Plantas 1 y 2 de AHMSA, así como las oficinas administrativas y el edificio GAN, incluso un día antes, el pasado martes, se cortó la energía en la planta tratadora de aguas negras y en Hércules.

La suspensión del servicio de energía sorprendió a los trabajadores del turno de primera, que se encontraban en medio de los procesos de producción, poniendo en riesgo tanto los equipos como a los trabajadores.

Para evitar daños a los equipos y perdidas millonarias, la empresa puso en marcha las plantas generadoras de energía para abastecer las áreas prioritarias, en lo que se estableció un acuerdo con la CFE para restablecer la energía.

Fue alrededor de las 12 del medio día en que se comenzó a restablecer el servicio, luego de que se otorgó un abono del adeudo y se estableció un compromiso de pago, por parte de los representantes de la siderúrgica.

La energía se restableció en oficinas administrativas y áreas prioritarias dentro de la empresa y de manera paulatina se restableció en todos los departamentos para continuar los procesos de producción.

De acuerdo a los representantes de la empresa acerera, el incumplimiento de pago con la CFE se dio ante el pago de 50 millones de dólares que se realizó a PEMEX, donde se priorizó este pago para cumplir con el acuerdo establecido en abril del 2021 y posteriormente se buscó un acuerdo con la Comisión Federal.

Se indicó que a pesar del paro de labores por un periodo de más de 3 horas, no se vio afectada la producción.