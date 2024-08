Crisis de AHMSA pone en riesgo patrimonio.

En 2019, Altos Hornos de México (AHMSA) entregó 125 viviendas a trabajadores sindicalizados, en cumplimiento de un acuerdo contractual. La inversión fue de 120 millones de pesos y las viviendas fueron construidas por AcerHogar, subsidiaria de AHMSA.

En ese entonces, el secretario general del Sindicato Nacional Democrático, Ismael Leija, destacó que la entrega de viviendas era un ejemplo del compromiso de la empresa con los trabajadores y sus familias.

Sin embargo, hoy la situación es muy diferente. La crisis de AHMSA ha generado incertidumbre entre los trabajadores, quienes temen por su patrimonio y su futuro laboral. El proceso de quiebra de la empresa está en marcha y los trabajadores se preguntan qué pasará con sus viviendas y sus beneficios.

"Estamos viendo con el conciliador y la gente que está al frente de AHMSA, no vamos a permitir que se les quiten las viviendas si la empresa les debe más", afirmó Ismael Leija, secretario del sindicato. "Quiero dejar muy claro, no vamos a permitir que se les quiten, no lo vamos a permitir. Por justicia se les debe dejar a los trabajadores porque es su patrimonio".

Cabe mencionar que la entrega de viviendas en el año 2019, estuvieron presentes directivos de AHMSA, incluyendo al ingeniero Luis Zamudio Miechielsen, Director General de la empresa, y a Gerardo Mireles, Secretario General de la Sección 147, quienes compartieron el compromiso de la empresa con los trabajadores y sus familias. Ahora, la situación es muy diferente y los trabajadores esperan que se cumplan los compromisos adquiridos en el pasado.