Crisis económica aleja empresarios

Coahuila

Alfredo Paredes, Presidente Municipal.

"Hemos dado hasta las "nachas" porque se vengan a instalar empresas en estos últimos tres años, pero la desaceleración económica no nos ayuda en nada, gracias a Dios ya vamos de salida", dijo el alcalde Alfredo Paredes en tema de llegada de empresarios extranjeros.

"Hay interés no de una, sino de varias empresas por instalarse tanto en Monclova como en Frontera, estamos interesados con seguir con este ritmo de trabajo de chulear la ciudad, esta es nuestra carta de presentación".

Destacó que siempre se han preocupado por brindar todos los servicios e incentivos fiscales para que los empresarios se animen, pero hasta el momento no se ha concretado nada, "hemos dado todo, como se dice hasta las "nachas", pero no mas no ha pegado".

Declaró que no es por falta de gestión del municipio el hecho de que no se instalen dichas empresas, aclaró que todo tiene que ver con la desaceleración económica que se ha vivido en el país por más de un año y medio además de la contingencia sanitaria, donde los gobiernos municipales tuvieron que destinar partidas para el sustento de la pandemia.

Explicó que se tiene una reserva territorial de más de 90 hectáreas, "hemos regalado terrenos para que se vengan, acero, predial inclusive hemos dado bonos de acereros, becas, hemos dado una alta gama de incentivos pero no ha "pegado el chicle".