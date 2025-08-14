Nuevo equipo de rayos X en tiempo real en la Cruz Roja

Con la incorporación de un equipo de Medio Arco en C, la Cruz Roja busca brindar un servicio más eficiente en las cirugías que se realizan a la población, y atender de forma más precisa los padecimientos.

En rueda de prensa, el Presidente del Patronato de la Cruz Roja, Jesús Efraín Rodríguez Salazar, informó sobre la adquisición del nuevo equipo de rayos X, que permitirá a los médicos observar en tiempo real el desarrollo de los procedimientos, reduciendo tiempos y brindando mayor seguridad a los pacientes.

El equipo de última generación proyecta imágenes inmediatas durante la intervención, facilitando que el cirujano realice ajustes al instante sin necesidad de esperar estudios posteriores.

Señaló que este avance "es necesario para el desempeño de las funciones de los médicos al momento de realizar alguna intervención quirúrgica" y representa un beneficio directo para el área hospitalaria.

Rodríguez explicó que anteriormente era necesario terminar la cirugía, trasladar al paciente para tomar una placa y, con base en ella, revisar el resultado, alargando el proceso y aumentando los riesgos.

"Con este equipo, el doctor está viendo en tiempo real lo que está haciendo y minimiza los tiempos, lo que le da más seguridad al paciente, porque en cualquier momento el doctor puede hacer alguna corrección".

Mencionó que este equipo será utilizado en procedimientos tanto de trauma, punciones y cateterismos, además de los procedimientos que requieran fluoroscopía.

Indicó que en el hospital de Cruz Roja se practican alrededor de 5 a 6 cirugías por semana, por lo que la directiva consideró que este equipo "era ya muy necesario" para optimizar la atención médica que brinda la institución.