MONCLOVA;COAH.-Localiza a perro pitbull colgado, sube fotografía con el mensaje "Cuando te vi, me di cuenta que la venganza no sirve de nada" se hace viral. Un joven beisbolista de la colonia Estancias de Santa Anna se encontró con el terrible hallazgo de la mascota de su vecino, cuando acudía a visitarlo y reclamarle que su mano no se encontraba del todo bien luego de que su perro lo agrediera.

El pasado mes de agosto Wilver Hernández con domicilio en la calle Venustiano Carranza de la ciudad de Monclova, fue atacado por el perro de su vecino cuando este se soltó y brincó hacia él, afortunadamente Wilver puso sus manos en su rostro pero el perro lo lastimó de manera considerable.

Por ser vecinos del sector y por no tener problemas con el dueño, no se interpuso demanda alguna, sin embargo Wilver no se ha logrado recuperar al cien por ciento de las heridas y que le imposibilitan jugar al béisbol.

La mañana de este domingo cuando Wilver realizaba ejercicio en su domicilio se lastimó una de sus manos, lo que le causó coraje al recordar que hace dos meses fue atacado por el perro y era consecuencia de las heridas, decidió acudir a casa del vecino para reclamarle, sin embargo se percató que el perro estaba muerto y colgaba del segundo piso de la vivienda.

El perro se encontraba en la planta alta y por ser agresivo se encontraba atado con un mecate, presumiblemente cuando pasaron algunos perros o personas cerca del domicilio se resbalo y quedo colgando.

"Yo le aviso al vecino y cuando sale, comenzó a llorar por su mascota, la verdad se me quitaron las ganas de reclamarle, el señor es una persona muy dura en su comportamiento y verlo llorar por su perro si me dolió, de hecho le ayude a descolgar a su mascota y lo sepultamos en su casa" finalizó.