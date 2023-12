Culminó el año y AHMSA no pagó

Trabajadores de Altos Hornos de México vieron transcurrir el año sin que se reactivara la empresa y sin que se solucionara el problema del retraso en los pagos, sin recibir un solo peso al cierre del año.

Entre el coraje, la frustración, los obreros ven como finaliza el año sin que nadie apoye a los trabajadores y sus familias, que se han visto afectadas por el conflicto legal que tiene la empresa.

Algunos trabajadores esperaban que antes de que concluyera el año se les diera un pago de lo que se les adeuda, en donde ya son más de 200 millones de pesos lo que se debe a cada trabajador.

A través de redes sociales, mencionan "Laboralmente el año ya se terminó, los demás días son de asueto para los de Recursos Humanos y ya no hubo pago de las semanas atrasadas. !No es queja!, Es un reclamo para mí por ser indiferente a lo que está pasando, no decimos nada, no hacemos nada, en pocas palabras nos vale, como si todo estuviera normal", indica uno de los obreros.

Señalan que la mayoría de los obreros se han mostrado indiferentes al problema y dejan a unos cuantos para que alcen la voz, cuando son miles los que se están viendo afectados por la falta de pagos.

Los trabajadores han esperado durante estos meses que acuda la Secretaría del Trabajo a nivel federal para que vea el retraso en los pagos, sin embargo no se ha tenido respuesta o interés por parte de las autoridades.

Externan que se adeudan 37 semanas de pago, prestaciones, sin embargo uno de los temas que también preocupa es el tema de las pensiones, en donde se han dejado de percibir 37 semanas de pago para los hijos de los obreros, por lo que es algo que atenta en contra de los derechos de los hijos de los trabajadores.