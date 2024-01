Cumple 7 años desaparecida

MONCLOVA; COAH.-A 7 años de su desaparición familiares continúan la búsqueda de Berenice Cortez y en el que se ofrece una recompensa de 15 mil pesos para quien pueda dar información con su paradero.

El pasado 20 de enero del año 2017 la joven monclovense de 15 años de edad y quien mantenía una relación con un hombre que le doblaba la edad pero que era adicto a una sustancia tóxica, así como al alcohol, desapareció tras una discusión con su pareja de nombre Jorge.

La última vez que las hermanas de Berenice la vieron con vida, fue aquel 20 de enero cuando decidió terminar con la relación que mantenía, donde vivía una vida de golpes y humillaciones, la idea era terminar con Jorge y regresar a la casa de sus padres para iniciar una nueva vida con su hijo de 1 año de edad.

"Aquel día que no debió pasar. Un año de la golpiza que te dio Jorge Martínez en plena calle con tantas personas viéndolos, no podemos imaginar en lo oculto, más tarde, que paso? Que te fuiste. Que te despediste de Julia. Ni siquiera tenían buena relación y te despides de ella. ¿Cómo creer eso? No es posible creer esa versión a un año de buscarte un año de contradicciones. El texto fue publicado por las hermanas de Berenice a través de la página "En busca de Bere" en el año 2018.

A siete años de los hechos su familia la sigue buscando y ofreciendo recompensa para dar con su paradero, así como exigir justicia para que autoridades puedan retomar el caso e investigar y localizarla.