Cumplió Don José 100 años de edad

Cumplió un siglo de vida Don José Socorro Suárez García quién dijo estar contento por haber llegado a su edad sin padecer alguna enfermedad y sobre todo contar con el amor de su familia.

Desde hace 3 años que Don José se encuentra ingresado en el Asilo de Ancianos Monclova y fueron las trabajadoras quiénes realizaron la celebración junto a la familia Suárez Rodríguez.

La presidenta del asilo Juana Catalina Vázquez Charles comentó que ella misma quisiera llegar a esa edad con la salud que tiene Don José, quién muestra una entereza y mucha fuerza.

"Es lo que me llevaré en la otra vida, cuando Dios quiera, puede ser más al ratito o no, solo cuando él quiera", comentó Don José Suárez. A sus 100 años no padece ninguna enfermedad crónica degenerativa pero si ha perdido un poco el sentido de la vista y el oído.

"Tengo una felicidad enorme con la vida por permitirme llegar a los 100 años de edad y es un privilegio tener a mi familia conmigo. Estoy más o menos bien gracias a Dios, con muchas personas que me quieren y se preocupan por mí".

Personal del asilo y su familia le llevaron mariachi, una rica comida, pasteles, un cantante y mucha alegría en su día.