Dan a conocer números de extorsionadores

La Fiscalía General del Estado de Coahuila dio a conocer la lista actualizada de los números que se han boletinado y utilizados para extorsionar a las personas, entre los que destacan números de Coahuila, Durango, de la Ciudad de México y del Estado de México.

Ante este panorama, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Monclova recomendó la aplicación de protocolos de seguridad, en caso de que sean víctimas de este tipo de extorsiones digitales con el fin de salvaguardar su patrimonio como la seguridad de sus seres queridos.

Mario Coria Rohell presidente de la cámara empresarial indicó que todas las personas están susceptibles a recibir extorsiones, ya sea un funcionario, estudiante o ama de casa, por lo que los recursos siempre se deben de cuidar mucho.

"Los extorsionadores no se fijan quien es la persona, solo les interés el dinero y es por eso que muchas personas caen en las extorsiones, pero esto se ha dado en menor forma. El exhorto es que hagamos protocolos de seguridad por si les roban el celular que tengan una línea segura y no hacer caso a quienes no conozcan".

Los número que se están utilizando en las últimas dos semanas para intentar extorsionar a las personas son los siguientes: 844 567 4472, 427 214 0960, 557 202 1302, 552 190 7464, 585 488 4164, 563 729 0009, 871 898 0223 729 782 9382, 844 427 2883, 844 142 2503, 844 232 9656 y 614 313 6964.