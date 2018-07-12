Dan de alta a madre e hija

La pequeña que nació en un automóvil que transitaba sobre el bulevar Harold R. Pape podría llamarse “Victoria” o “Milagros”, así lo declararon sus padres Arturo Ibarra y Karla Martínez, ambos menores de edad a quienes les espera un futuro incierto.

Fue a las 3:20 de la tarde del pasado martes, cuando Karla Martínez empezó con contracciones, de inmediato se trasladó al Hospital Amparo Pape en donde luego de revisarla le pidieron que regresara a su casa pues tenía poco de dilatación.

Se regresó en taxi a su vivienda en la calle Venustiano Carranza de la colonia Francisco Villa, cerca de la colonia Estancias de Santa Ana, apenas se había bajado del taxi cuando sintió que la niña estaba por nacer.

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Los papás de los menores de edad que se embarazan son los responsables de velar por la integridad de sus hijos, incluso de sus nietos.

Su vecina Angélica Rivera y su esposo les hicieron el favor de trasladarlos al hospital, todo pasó muy rápido, cuando estaban en camino, los dolores incrementaron, Karla sudaba frío, gritaba y decía que ya era hora, su niña estaba por nacer.

Fue en la parte trasera cuando se alivió, temía que las cosas no salieran bien, el miedo estaba presente, ella ya presentía que no llegaría al hospital, por lo que solo se encomendó a Dios por su hija y por ella, todo pasó muy rápido.

Su suegra Alejandra González y su esposo también la acompañaban, ellos estaban desesperados porque no sabían que hacer, el vehículo detuvo su marcha frente a la farmacia ubicada en el bulevar Pape con Ejército Mexicano, mientras el resto del tráfico hicieron alto total, sabían que una mujer se estaba aliviando.

Martín Osvaldo Suárez tiene 15 años de edad, trabaja en el puesto de tacos “Lore”.

El llanto de la pequeña se escuchó, las lágrimas entre los espectadores se hicieron presentes, había nacido la pequeña, una bendición de Dios.

“Yo estaba muy asustada, desesperada, sin saber que hacer porque veía la cabeza de la pequeña”, comentó Alejandra González.

La ambulancia tardó 20 minutos en llegar, fue la misma gente que pidió al doctor de la farmacia que se acercara y revisara a la pequeña, después llegaron los paramédicos y trasladaron a la pequeña y a su madre al Hospital Amparo Pape.

Martín Osvaldo Suárez tiene 15 años de edad, trabaja en el puesto de tacos ”Lore” ubicado en el Oxxo de Estancias, ahí le pagan 200 pesos por día y acude de 11:00 am a 3:00 pm.

Su familia dice que es muy trabajador, tiempo atrás estuvo en la obra pues ya tiene a Kimberly, una pequeña que está por cumplir 2 años, quería ofrecerle lo mejor.

Le gustaría un mejor trabajo donde le den Seguro Social y prestaciones para poder sacar adelante a sus dos hijas, pero por la edad no fácilmente le otorgan trabajo en las empresas.