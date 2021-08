Dan de alta al Nazi

Aunque los médicos de la Clínica 7 del Seguro Social dieron de alta a Nazario Peña Zamora "El Nazi", su familia buscará internarlo en un hospital privado ya que aseguró sentirse mal y teme regresar a su domicilio, además, le detectaron una fractura a dos días de estar hospitalizado en el IMSS.

El reconocido vendedor de "Jochos" fue brutalmente golpeado por supuestos elementos de la Policía Civil Coahuila la madrugada del sábado en la Colonia Azteca, dejándolo con heridas de consideración.

Su hermano Pedro Peña comentó que ayer los médicos lo dieron de alta aunque su estado de salud es delicado, además, los trabajadores de la salud le encontraron una fractura dos días después de haber sido hospitalizado, esto porque no funcionaba un aparato para realizarle los estudios.

"Él mismo nos dijo que se sentía muy mal, que aunque se quiere levantar no puede por su rodilla, no entendemos porque si es derechohabiente del IMSS y tiene derecho a estar ahí, pero imagino que al no haber algo que lo ponga en peligro, el hospital tiene esa obligación para usar al cama, solo ellos saben".

Señaló que siguen interponiendo las denuncias y la familia se reuniría para ver si sería trasladado a una clínica particular o reposaría en su domicilio donde temen que los elementos lo vuelvan a busacar, dependiendo de cómo se sintiera la tarde de ayer.