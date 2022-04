Darán utilidades a obreros que migraron

Trabajadores que pasaron de compañías al Sindicato Nacional Democrático durante el 2021, también participarán en el reparto de utilidades de manera proporcional al tiempo laborado en la empresa.

El Secretario General Ismael Leija Escalante, señaló que continúan el análisis del tema del reparto de utilidades con Altos Hornos de México, en espera de que se dé a conocer la fecha y se publique el monto que recibirá cada uno de los trabajadores.

Aún no se especifica un monto y dijo que no desean adelantar para no generar expectativas entre los trabajadores, sobre todo porque el monto varía de acuerdo al salario, la categoría y otros conceptos.

Sin embargo espera que el pago se dé en el menor tiempo posible para apoyar la economía de los cerca de 6 mil trabajadores sindicalizados que se verán beneficiados con el reparto de utilidades.

Señaló que los trabajadores que se incorporaron al sindicato durante el mes de julio del 2021 como parte de las acciones para la eliminación del Outsourcing, también se beneficiarán con el pago de utilidades, aunque de manera proporcional al tiempo que llevan laborando dentro de la empresa.

Por ley se establece que todos los trabajadores que hayan laborando al menos 60 días, dentro de la empresa, tienen derecho al pago de utilidades, por lo que los poco más de 400 obreros que se incorporaron en ambas plantas, serán beneficiados con este concepto.

Así mismo los trabajadores que causaron baja durante el 2021 por retiro voluntario, también recibirán parte de las utilidades generadas por AHMSA durante el año pasado.