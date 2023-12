Debe Altos Hornos seguir existiendo

Monclova, Coah.-"Altos Hornos de México tiene que seguir existiendo porque no hay desarrollo sin metales y la minería del carbón seguirá existiendo porque no hay acero sin carbón" informó el geólogo y maestro de la UA de C Nueva Rosita Jesús Antonio Blanco.

Indicó que ante el bache económico en el que nos encontramos por la crisis de AHMSA, esta volverá a surgir.

"Todavía los grandes adelantos de la ciencia no ha logrado hacer un acero que no lleva carbón, lo que estamos pidiendo es que no se use para generar energía para no seguir contaminando pero la geología, la minería la geo ciencia, los industriales los químicos seguirán funcionando y AHMSA volverá a arrancar quiera no se dedique solo a producir acero porque necesita otros materiales y están en el estado pero hay que buscarlo."

"La economía va y viene hoy estamos en un bache económico pero la humanidad necesita de otros recursos y productos que los graduados de esta universidad y la inteligencia del pueblo mexicano"

Dijo AHMSA va a volver a arrancar, el carbón va a volver a arrancar, el petróleo va a volver a arrancar, pero no con el objetivo que se utilizaba anteriormente no es para generar energía es para darle mayor satisfacción a nuestra vida, pero una vida controlada con respecto a la contaminación.