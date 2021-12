Debe rehabilitarse para recuperar bebé

Para que Yesica Córdova pueda recuperar a su bebé que está resguardado por la Pronnif tiene que comprobar que empezó a rehabilitarse y garantizar que le dará una vida digna y de calidad, mencionó Lizeth Esmeralda Partida Flores titular de la Pronnif.

Ya casi se cumplen 3 meses desde que la mujer dio a luz a su bebé y prácticamente de inmediato se lo arrebató la Pronnif luego de que el hospital reportó que a la hora del parto la madre se encontraba bajo los efectos de sustancias tóxicas.

Cuando los niños están al resguardo de Prnnif por situación de vulneración de derechos, la dependencia tiene el deber de realizar una restitución.

Sí había necesidad de registrar al pequeño y garantizarle su derecho a la identidad, una vez que se tuvo lo necesario se trabajó de la mano con los padres para generar ese derecho través de las herramientas que brinda el Registro Civil y hacerlo oportunamente no esperarse a un registro fuera de tiempo, sino dentro de los términos legales.

"Como la señora ya tiene antecedente con nosotros, tenemos copias que ella anos proporcionó de identificaciones por lo que trabajamos de la mano con el Registro Civil, se tiene un certificado médico donde dice que ella es la madre se le proporciona al niño la identidad con los nombres y apellidos que la mamá señaló en su momento", comentó.

Comentó que a ella se le mostró el acta de nacimiento en la que se indica que legalmente ella es la mamá y el niño es su hijo, ella dio un nombre, el que quería ponerle y ante la situación que no se presentaba a la Pronnif se procedió, se hizo la búsqueda pero sí no se encuentra al progenitor, no se esperan mucho tiempo.

Es importante que cumpla con sus citas, acuda y atienda las indicaciones que se le dan, es precisamente guiándose con un plan de restitución a los derechos que fueron vulnerados al niño, se tiene Antecedentes en la Pronnif y en el hospital mencionan que la mujer es consumidora de sustancias, lo que se hace es que se canaliza al Centro de Rehabilitación

Es derecho del niño estar con su familia biológica, ya sea su mamá o su familia extensa como abuelos, tíos o alguien más, se sigue buscando pero se necesita consentimiento de la mamá y ella proponga quien puede fungir como red de apoyo.

Los antecedentes fue omisión de cuidados grabes por consumo de sustancias, ha tenido otros hijos en procedimiento ante la Pornnif que también estuvieron en Casa Hogar, pero ella nunca se presentó, fue por una red de apoyo paterna que se acercó y fue de esta manera que los niños pudieron egresar.