´Debo, no niego; pago, no tengo´

1. En 1999, Altos Hornos de México inició un largo capítulo en su historia como empresa privada al declarar el proceso de suspensión de pagos, que se convertiría en el más prolongado de América Latina.

2. El 25 de mayo de ese año, época en que se desplomaban los precios del acero, las acciones de la firma en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) fueron suspendidas al no poder pagar a sus acreedores. AHMSA interrumpió así una historia de casi seis años en la BMV, que había arrancado en diciembre de 1993 cuando sus títulos empezaron a cotizar en el mercado nacional.

3. La empresa, fundada en 1944 y privatizada en 1991, se acogió en 1999 a la ya derogada Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. Esta Ley (que estaba vigente desde 1947) permitía que las empresas en problemas con sus pasivos mantuvieran de manera casi indefinida el proceso de reestructura de deuda. De ahí los casi 17 años de negociaciones con sus acreedores. Bajo la actual norma, las compañías solo tienen un año para llegar a un acuerdo, salvo excepciones.

4. La Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos le permitía a las empresas en crisis financieras no pagar sus compromisos, congelar deudas en pesos e intereses y convertir las que estaban en moneda extranjera al tipo de cambio al día de la suspensión. El objetivo: protegerla mientras se acordaba la reestructura.

5. En respuesta a la decisión de la BMV, en la Bolsa de Nueva York los ADS's y bono convertible de AHMSA corrieron la misma suerte y el 8 de septiembre de 2000 se deslistaron en ese mercado.

6. La suspensión de pagos le impedía a AHMSA pactar alianzas y pagar dividendos a sus accionistas.

7. Minera Carbonífera Río Escondido (Micare), Minerales Monclova (Mimosa), Minera del Norte (Minosa) y Cerro del Mercado (Cemesa), que eran de AHMSA, también solicitaron suspensión de pagos.

8. Bancomer, Banamex, Bank of America, Inverlat, Sociéte Générale, Chase Manhattan Bank, JP Morgan, West Merchan Bank entre otros bancos y proveedores integraban en ese entonces la lista de acreedores.

9. En diciembre de 2003, la Secretaría de Hacienda demandó penalmente al consejo de administración de AHMSA por fraude fiscal. Alonso Ancira, presidente de la empresa, salió del país rumbo a Israel, mientras que Xavier Autrey, quien es ahora consejero patrimonial, partió para España, donde fue detenido tiempo después.

10. En 2004, los bancos vendieron su deuda de manera confidencial en el mercado de fondos de inversión con lo que el comité de acreedores se desintegró. La deuda de los bancos fue vendida a 15, ocho, siete y hasta cinco centavos por dólar, publicó Grupo Expansión en 2008. Entre los fondos de inversión que compraron la deuda fueron Ashmore Investment Management, DE Shaw & Co y Black River Capital.

11. En 2006, AHMSA retiró de la suspensión de pagos a Cerro del Mercado y a la mina Micare. Intentó, en 2007, hacer lo mismo con AHMSA y GAN, pero el proceso no llegó a su fin.

Finalmente, el 16 de mayo de 2016 un juez de Coahuila puso fin a una suspensión de pagos de la acerera, proceso que la empresa había enfrentado por casi 17 años.

Especialistas en concursos mercantiles afirmaron que lo realizado por la acerera, fue lo correcto desde el punto de vista legislativo.

Edgar Bonilla, director general del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) explicó que AHMSA aprovechó el marco legal para reestructurar sus pasivos, deudas, antes del nuevo modelo normativo.

"No hizo (AHMSA) algo ilegal. Como decía un profesor de derecho, no todos los delitos son fregaderas y no todas las fregaderas son delitos. Aprovechó y se benefició de la ley por muchos años", explicó Alfonso Castro, socio del despacho del Castillo y Castro.