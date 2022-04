Decae salud de Maribel

La salud de Maribel Domínguez decayó el pasado viernes por la noche al presentar convulsiones anormales, por órdenes de los especialistas permanecerá bajo observación médica, esto a dos semanas de haber sido arrollada por Ricardo "N" al salir del Lienzo Charro.

Su hermano Alejandro Domínguez informó que cuando ingresó a verla, pudo abrir el ojo izquierdo pero sigue delicada y el ojo derecho permanece cerrado debido a la inflamación que le causó el accidente de hace dos semanas y la operación.

"No está consciente, si se mueve y es voluntario pero no despierta del todo porque le hablamos y abre un ojo pero no voltea. Lo bueno es que ya respira mejor mediante otro tubo que es más ligero, pero de todas formas sigue intubada".

Su familia la acompaña en la Clínica 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monterrey, Nuevo León y desde la distancia están organizando el rodeo baile que se realizará el próximo fin de semana en el municipio de Frontera.

Dijeron que la prisión preventiva de Ricardo "N" que se dio el día de ayer fue la mejor decisión que las autoridades han hecho, esperan que se haga justicia y que Maribel pueda despertar pronto.