Decidirá familia si lo perdonan

MONCLOVA., COAH.-Yo no puedo otorgar el perdón al causante del choque donde perdieron la vida mi esposa, mi hijo y mi sobrino, es una decisión que debe tomarse en familia, sé que tenemos que decidirnos a más tardar en 48 horas, es una situación difícil porque supongo que el causante del accidente también tiene hijos y familia por quienes tienen que ver, ya se declaró culpable pero vamos a ver si lo perdonamos o no, porque al final la decisión no cambia nada ni me regresa a mi familia.

El señor Roberto Tovar Gaytán, esposo de la señora Juanita Menchaca y Roberto Ángel Gaytán, dijo que se tiene que platicar con su familia para tomar la decisión, asegurando que a su hijo y a su esposa no se los regresan con nada y tampoco quiere causar daño a otra familia dejándolos con un padre tras las rejas, pero aún no definen que pasará.

Fue durante el sepelio de su esposa e hijo que don Roberto mencionó que si están solicitando pruebas es para entregarlas al Ministerio Público para que sean agregadas a la investigación y de esa forma se deslinden responsabilidades, esto aún y cuando el causante del accidente se declaró culpable.

Dijo que el accidente donde falleció su esposa fue una injusticia, porque ellos recibieron información de algunos testigos donde les aseguraron que el responsable se pasó varios rojos e iba a exceso de velocidad antes de impactar a su familia, por lo que echarán mano de un bufete de abogados que les otorgaron como apoyo por medio de la empresa donde su esposa trabajaba para ver de qué forma se puede resolver la situación.

Comentó que si el conductor de la camioneta cubre los daños del accidente que provocó, posiblemente le otorgarían el perdón, pues él sabe que tiene familia e hijos que lo necesitan en casa, dando así una muestra de humildad, pues aun y cuando en este accidente perecieron su hijo y su esposa, Don Roberto está dispuesto a otorgar el perdón, solo si toda su familia está de acuerdo.

Sobre el caso:

Fue el pasado domingo 27 de noviembre después de las 7 de la tarde cuando se suscitó un terrible accidente provocado presuntamente por que un conductor que manejaba a exceso de velocidad y alcoholizado se pasó un rojo a exceso de velocidad, impactando fuertemente a un auto compacto, provocando que perdieran la vida los tres tripulantes.

Roberto Tovar, Juanita Menchaca y Francisco Vázquez fueron las víctimas del choque, quienes fueron veladas el día de ayer en las instalaciones de la capilla de velación de la CTM, para después realizar la misa de cuerpo presente y sepultarlos en el ejido el Venado y en un panteón de esta localidad.