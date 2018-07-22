Decomisan objetos robados en pulgas

Con la intención de encontrar objetos robados, elementos de la Agencia de Investigación Criminal y Fuerza Coahuila realizaron un operativo de revisión en los comercios ambulantes de Monclova-Frontera.

A las 10 de la mañana de este sábado, los elementos del Grupo de Robos de la Fiscalía General del Estado en coordinación con Fuerza Coahuila proximidad Social realizaron un operativo en las conocidas “pulgas”.

Con un listado de los objetos que han sido reportados como robados, números de serie y características, los elementos recorrieron cada uno de los pasillos revisando la herramienta, electrodomésticos, celulares, entre otras cosas para verificar que no comercialicen cosas ilícitas.

Y es que según las autoridades algunas pulgas, chatarreras, así como las casas de empeño son considerados los principales clientes de los ladrones, los cuales a sabiendas que son objetos de dudosa procedencia deciden comprar artículos a bajo costo para venderlos a un precio mucho mayor.

Esta acción es considerada como delito, incluso los establecimientos que incurran en esta omisión al aceptar objetos de dudosa procedencia o con reporte de robo incurren en el delito de encubrimiento por receptación dolosa.

Durante el operativo se aseguraron 4 restiradores de cadenas, 1 gato de lagarto de 2 toneladas, 1 cruceta, 1 gato de botella de 2 toneladas, 1 marro, 1 taladro industrial, 1 llave grande, 1 cadena de metro y medio y un gancho.

Se espera que en los próximos días, las autoridades refuercen estos operativos de revisión en diferentes establecimientos con la intención de cerrarle la puerta a los lugares donde los ladrones puedan vender los productos de su botín.