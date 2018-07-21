Defenderán posesión de la Saca San Antonio

Habitantes de la comunidad Saca San Antonio del Potrero al pie del Cerro de la Gloria buscaron el acercamiento con el gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, para pedirle su apoyo en defensa de 3 mil 500 hectáreas de terreno que quieren ser invadidas por una inmobiliaria.

“Nos están orillando a usar la violencia, queremos evitar los conflictos, como representante trato de buscar que el problema se arregle con autoridades pero no nos toman en cuenta, no nos van a sacar, ahí nos vamos a morir”, señaló Antonio de la Cruz Valdez, representante de los comuneros.

Antonio de la Cruz Valdez, representante de la comunidad.

Mencionó que ha sido mucho tiempo el que han buscado apoyo de autoridades, pero solo firman de recibido y no procede nada.

“No estamos peleando por esas tierras, son de nosotros, tenemos posesión y papales que nos amparan como dueños”, comentó.

Explicó que en estos predios habitan 40 familias, otros solo terreno, hace 8 días despojaron a Luis Morales Saavedra, un señor de 80 años, que tenía más de 30 años viviendo allí, tienen escrituras, cuentan con todo, no le notificaron hasta que lo desalojaron.

Habló del caso de otra persona a la que le quemaron el corral con todo y animales, esto hace dos años, a la fecha no ha recibido apoyo de autoridad.

Dijo que el Municipio a través del departamento de Catastro y Registro Público de la Propiedad, están en contubernio con los hermanos González Palma, dueños de la inmobiliaria Bienes Raíces, La Amistad.

“Somos campesinos, gente de trabajo en el campo, pero no nos dejan trabajar, nos las quieren quitar para fraccionar, ellos no tienen argumentos solo el apoyo de autoridades”, comentó.

Señaló que ellos como parte afectada cuentan con papelería pero no el apoyo de autoridad para echar a esas personas de allí.