Defienden a maestra de la Ford 128

Padres de familia piden que se investigue a la directora de la escuela primaria Ford 128 "Julia Cantú", Marcela Campos ya que no creen en la versión que dio de la supuesta agresión verbal de la docente Norma Neavez en contra de los alumnos.

Luego de dar se a conocer que la maestra de inglés trataba mal a los estudiantes y que había amenazado con acudir a la instalación, los padres de familia del grupo donde supuestamente agredió a los menores, tuvieron una reunión pequeña e informal a fin de tratar y solucionar el tema.

"Un papá dijo que pediría que se investigara a la directora, más no sé qué problema haya tenido con ella anteriormente, pero también hay más papás que quieren lo mismo y buscan que se restituya a la maestra Norma".

Señalan que la directora Marcela Lucila Campos tiene un carácter fuerte y en ocasiones ha hecho muy grandes los problemas que son pequeños, un ejemplo fue que le mandó llamar a un papá que iba en carretera a una ciudad ubicada a tres horas, sin embargo no le dijo de qué trataba pero que lo requería urgente en el plantel porque era una situación grave.

El padre de familia se regresa y cuando llega, la directora le menciona que el problema radicó en que su hijo no había llevado un libro.

"Le mencioné que ya iba en carretera y le insistí en que me dijera que pasaba porque estaba asustado, pero no me quiso decir nada, me hizo regresarme para algo mínimo".