Deja Elektra sin beca a jovencito

Sin recibir su beca Benito Juárez se quedó el joven Luis Brandon Sosa Romero quien acudió con su hoja foliada a las instalaciones de Elektra en el municipio de Frontera y la cajera le escaneo el código asegurando que no le daba autorización, enviándolo a una segunda caja donde sí se aceptó la transacción sin embargo las cajeras se negaron darle el pago, por lo que ahora su estado de cuenta aparece en ceros.

Fue la madre del menor Brenda Romero quien aseguró que el pasado sábado su hijo quien es estudiante del Cecytec acudió a la tienda Elektra con su hoja de cobro para recoger los 3 mil 200 pesos pertenecientes a la beca Benito Juárez que otorga el gobierno federal, sin embargo las cajeras le pasaron el folio en dos ocasiones por el lector en distintas cajas, pero en una de ellas si apertura la transacción, pero ellas se negaron a pagarle asegurándole que si le daban el dinero iban a tener un faltante en caja, por lo que solo le recogieron el documento original y no le pagaron el recurso.

La afectada dijo que aunque el joven solicitó en varias ocasiones que le dieran su pago puesto que el escáner ya había tomado los datos del pago de su documento de cobro, no le quisieron entregar el recurso, por lo que se regresó a su casa sin el dinero y sin la original de su pago.

La madre mencionó que de manera inmediata el padre del estudiante acudió a la tienda para hablar con la gerente, quien le aseguró que ese no era un problema de la tienda y que lo único que podría hacer es enviar un documento para recibir una explicación del caso, pero que el dinero no se le iba a entregar debido a que ese problema no obedecía a la tienda sino a la secretaría del bienestar.

"Estamos muy molestos porque no es justo que la beca de mi hijo se haya perdido, ya en varias ocasiones revisó su saldo y el aparece en ceros por lo que tenemos miedo que el recurso ya haya sido cobrado, ya que en la tienda no nos dan ninguna explicación creíble ni una fecha para regresarnos el dinero de la beca".

Por su parte Brandon dijo que aun y cuando pidió una explicación a la gerente de la tienda de nombre Liliana, esta le aseguró que la cajera que lo había atendido descansaba ese día y por esa razón desconocían de su caso, causando gran molestia con la familia del joven quien aseguro que ese recurso bimestral lo ocupa para transporte, tareas y lo que necesita para estudiar.