Deja la Federación sin trabajo a constructores

El gobierno federal ha emitido una directriz que encomienda a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) la responsabilidad de llevar a cabo labores de mantenimiento en las carreteras del país. Esta medida ha generado controversia, especialmente entre los representantes de la construcción.

Eugenio Williamson Yribarren, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), ha expresado su descontento ante esta determinación gubernamental.

En sus declaraciones, señaló que esta decisión refleja una tendencia del ejecutivo de centralizar diversas funciones estatales en el ejército, dejando de lado a otros actores relevantes en el proceso de construcción y mantenimiento de infraestructuras.

El líder de la CMIC ha destacado que las obras de infraestructura, como el mantenimiento de carreteras, son financiadas en gran parte mediante los impuestos aportados por los empresarios. Sin embargo, en esta ocasión, lamenta que dichos empresarios no hayan sido consultados ni considerados para participar en la ejecución de dichos proyectos, lo que sugiere una falta de inclusión y participación del sector privado en decisiones relevantes para el país.

"Ya no sé si preocuparme o reír porque esta administración federal quiere poner a hacer todo al Ejército Mexicano y no es positivo, el gobierno debe generar las condiciones para que los empresarios crezcamos y tengamos trabajo, no generar riqueza solo para ellos".

Esta postura de la CMIC refleja preocupaciones legítimas sobre la manera en que se están gestionando las políticas de infraestructura en el país. La confianza y colaboración entre el gobierno y el sector privado son fundamentales para el desarrollo sostenible y equitativo de la nación.