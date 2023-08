Dejan como basurero el Cerro de La Gloria

Mediante redes sociales se denunció que personas dejaron tiradas latas de cerveza, botellas de agua y más basura en los caminos del cerro, algo que antes no se veía y que se presume se debe a grupos o nuevos excursionistas.

"Por años he subido y jamás había visto tanta basura", fue el comentario de Juan Cruz Ballesteros, aficionado del ciclismo.

Esto ocurrió luego de que surgieran diversas actividades deportivas y recreativas como los RZR, motos, Jeeperos, senderistas, corredores y visitantes, que fue cambiando el respeto hacia la naturaleza y el ecosistema de la región centro.

"No señalo alguno en particular, más bien invito a que se lleven la basura que vean y no descuidar este trepidante lugar. Me lleve lo que pude sin buscar el elogio, pero si la conciencia entre los visitantes".

Señaló que si las personas pudieron subir la lata o botella llena, también se las pudieron llevar vacías, una acción que no cuesta nada.