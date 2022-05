Dejan ladrones en escuela daños por 100 mil pesos

De nueva cuenta, vándalos ingresaron a la escuela primaria Profesor Ramiro Cárdenas Valadez, grafitearon las instalaciones y volvieron a robar parte de un salón como los pintarrones, por tal motivo no pueden regresar a clases presenciales.

El director Arturo Gómez indicó que son más de 400 los alumnos que se están viendo afectados por la falta de clases presenciales pero no por falta de ganas, sino porque los ladrones no han dejado en paz al plantel ubicado en la colonia 21 de Marzo.

Durante el fin de semana dejaron la firma de "Edwin Limones", con lo que las autoridades pudieran investigar quien está detrás de todos los atracos a la institución, sin embargo, los vecinos nunca han denunciado o dado pistas de quien es o donde vive.

Mencionó que esta semana comenzaran la rehabilitación gracias a la constante gestión que han hecho ante la Secretaría de Educación Pública, para que la escuela pueda estar en buenas condiciones se requiere de 100 mil pesos.

"El viernes pasado tuvimos la visita de las autoridades y de la arquitecta Lorena Morado que son parte de Mantenimiento Escolar, nos proporcionarán el cableado, la cisterna, pintura, la adquisición de una nueva bomba y adquisición de todos los vidrios del plantel, son más de 70 vidrios dañados"

Señaló que están pensando en regresar aunque no tengan mini splits ya que es más importante el que los niños estén en las aulas, después podrán pensar en adquirirlos o rehabilitarlos.

"Nos da tanta tristeza que no podamos regresar por situaciones que no están a nuestro alcance, como maestros ya queremos estar con nuestros niños, son casi dos años que no hemos podido regresar".