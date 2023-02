Dejan sin salario a obreros de Altos Hornos de México

En el limbo pago del bono de asistencia correspondiente a cada mes para trabajadores sindicalizados de la empresa Altos Hornos de México.

También lee: Aún no deposita AHMSA sueldo a trabajadores sindicalizados

Cientos de obreros de la sección 288 se dieron cita en el recinto oficial para exigir una respuesta a los atrasos en sus prestaciones laborales. Pago del 50 por ciento del ahorro, nomina semanal, vale de despensa y el premio de puntualidad y asistencia son los cuatro rubros que trabajadores no han recibido.

El 60 % de mil 800 trabajadores sindicalizados y adheridos a la Sección 288 no recibieron el premio de asistencia y puntualidad, y el 40 % de la sección 147 el cual va desde los 2 mil 500 y 4 mil 700 pesos, situación que causó inconformidad al interior de la empresa Altos Hornos de México.

"Nosotros como sindicato vamos a hacer la intervención ante la empresa para ver cuál fue la situación" señaló Francisco Ríos Treviño, secretario general.

"Tenemos casos que sí tienen su asistencia perfecta, que han ido a laborar todos los días y no les salió, quiero pensar que fue un error por ahí o algo pero la situación la vamos a ver ahorita con la empresa cual fue la causa y vamos a atender ese llamado de los compañeros", indicó el entrevistado.

Por la tarde de este jueves en su mensaje el líder sindical aseguró que para este viernes el pago de nómina y vale de despensa estaría depositado en su cuenta, mientras que el bono de puntualidad estaría buscando una respuesta.

"Lo que es el premio de asistencia, no nos dicen un no, pero tampoco un sí, pero se está viendo, se tiene contemplado a todos, los compañeros de Nadadores, San Buenaventura, Castaños y Monclova, si queremos invitarlos para que acudan regularmente como puedan a laborar"

Cansada de que sus líderes sindicales no den la cara y ante la impotencia de no recibir el dinero con el que contaba, Esmeralda Solís Flores le realiza un fuerte reclamo a Francisco Ríos secretario de la sección 288.

Encargada de proceso e Información en el área de coquizadora de la planta dos, con 26 años de experiencia laboral Esmeralda informó que siente impotencia y coraje porque sus líderes no avisan con tiempo.

"Leija debería estar aquí con nosotros, porque aquí en el celular él dijo que no nos iba a perjudicar en nada, y no es justo, porque ustedes que están aquí adentro no se les perjudica ni en el premio ni nasa.

Cada jueves se nos pagaba, hay varios que íbamos a la gasolinera para cargar e irnos a trabajar toda la semana y apenas ahorita nos están avisando que no hay vales, ni sueldos, ya estamos cansados" finalizó.