Dejó Mario Dávila mil 288 trabajadores sin finiquitar

La lista de ex empleados que trabajaron en la gestión del ex alcalde Mario Dávila Delgado y que no finiquitaron ha aumentado a mil 288 personas.

El alcalde Carlos Villareal Pérez, mencionó que había un compromiso de la anterior administración respecto a la baja de ciertos empleados, compromiso que no fue cumplido en su totalidad.

Detalló que la administración saliente no entregó la información solicitada con tiempo, recibiendo oficialmente los documentos relativos a los recursos humanos hasta el 31 de diciembre.

A pesar de que se insistió en obtener los datos antes de esa fecha, la respuesta de la administración anterior no fue positiva.

"En cuanto a los recursos humanos, estamos trabajando en revisar y hacer un balance detallado de la situación laboral de los empleados que forman parte de la nómina. Se les está solicitando estar al pendiente para su citación, a fin de determinar su situación. Algunos se quedarán en sus departamentos, otros podrían ser reubicados, y en algunos casos, se podría prescindir de sus servicios", explicó el alcalde.

Carlos Villarreal destacó que, aunque se perciben finanzas sanas en la administración, existen varios pendientes relacionados con los procesos laborales. Entre estos se incluyen juicios laborales.

Además, existen compromisos laborales no cumplidos que fueron heredados de la administración pasada, los cuales serán evaluados y buscarán resolverlos, uno de ellos de un trabajador fallecido y que su familia merece recibir los correspondiente.

"Tenemos la intención de hacer el proceso de entrega-recepción de la manera más ordenada y transparente posible. Sabemos que hubo áreas que no se cerraron de manera adecuada y que la información no se subió correctamente al sistema, lo que estamos rectificando. En los próximos días citaremos a los ex empleados para definir si continuarán en su puesto, serán reubicados o si se prescindirá de su labor", agregó Villarreal Pérez.

El alcalde concluyó que, para la próxima semana, se espera tener un reporte detallado sobre el estado de las finanzas del municipio y de los recursos humanos, así como una evaluación integral de los compromisos laborales heredados.