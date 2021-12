Denuncia estafa al solicitar préstamo

Teddy Fuentes-La Voz.- De nueva cuenta una persona de la tercera edad se dijo estafada por la financiera Exitus Crédit, a donde acudió a solicitar un préstamo de 50 mil pesos y le hicieron firmar una hoja en blanco con la que supuestamente completarían su expediente, el cual nunca le entregaron, modificando un par de meses después el tiempo de pago de su crédito de 5 a 3 años sin pedirle autorización, situación que provocó que la deuda se elevara de forma considerable.

"Somos muchos los adultos mayores que hemos sido defraudados por esta financiera y la verdad es que nos causan incluso problemas de salud, pues uno adquiere los préstamos a crédito sabiendo el tiempo al que vamos a pagar, sin embargo ellos hacen modificaciones de forma unilateral sin pedirnos autorización lo cual es ilegal".

El señor Manuel de Jesús Macías Cabello quien explicó que al no recibir después de tres meses el contrato de su crédito acudió a la financiera a pedir información, para lo cual lo atendió una licenciada de nombre Lisset, quien aseguró no le proporcionó ninguna información de su caso e incluso le dijo que hiciera lo que él quisiera que el trámite ya estaba hecho y que él tendría que pagar en el lapso de tiempo que corresponde o regresar los 50 mil pesos de forma inmediata.

"Estoy muy estresado porque yo saqué mi crédito para pagar al mes la cantidad de 2 mil 50 pesos, pero ellos fincaron la cantidad de 4 mil pesos sin mi autorización, me dijeron que hiciera un convenio y lo hice, luego realicé la reclamación y supuestamente me regresaron el excedente que yo había cubierto, sin embargo ahora me dicen que por esta razón debo 11 mil pesos solo de intereses y que si nos los pago van a embargar el domicilio de una de mis hijas".

Visiblemente preocupado Don Jesús quien cuenta con más de 70 años de edad dijo que ni ella ni su esposa han podido estar agusto desde que están recibiendo las llamadas para intimidarlos y cobrarles de más, por lo que ya levantaron una aclaración ante CONDUCEF y esperan el fallo a su favor, sin embargo aseguraron que esta situación les preocupa y les causa estragos en su salud.

"Somos muchos los adultos mayores que pasamos por esta situación por las malas prácticas realizadas por las financieras, estas son violatorias al artículo 406 ya que realizan fraude y alteración de documentos, haciéndonos firmar hojas en blanco para después cobrar lo que ellos quieren, incluso sin darnos un contrato de respaldo".