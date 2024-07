Denuncia joven maltrato.

Busca Eduardo la protección de la Comisión de los Derechos Humanos de Coahuila, por años ha sufrido maltrato físico y psicológico por parte de su familia, quienes además no respetaron su derecho a la educación.

El joven de 16 años, -o al menos cree tener esa edad-, explicó que su mamá nunca se hizo cargo de él pues lo abandono cuando tenía 2 años, su abuelita es quien lo cuidó pero también lo traumó, Eduardo presenció todas las veces en que se pegaba o se hacía daño con armas blancas.

Dijo ser de Chávez y haber estudiado hasta el cuarto grado de primaria, sabe leer y escribir muy poco. A los 10 años su familia se mudó a Monclova, pero debido a todas las omisiones de cuidados, Eduardo desconoce en qué colonia vive o cuándo es su cumpleaños ya que asegura que nunca lo registraron en el Registro Civil.

Una de las vecinas fue testigo de la vida del joven, su triste realidad la hizo darle asilo en su domicilio, este cambio se ha convertido en la mejor etapa de la vida de Eduardo. Después de año recibió un buen trato y cuidados de un adulto, pues cuando su familia se salía a él lo dejaban encerrado, mientras que con su vecina ha podido conocer lugares de la ciudad.

"Me lleva a pasear, vemos películas, hacemos de comer juntos, nos la pasamos bien y me gusta estar con ella. Mi familia me corrió de la casa, fui a la Pronnif pero solo me dieron un papel, regresé a la casa de mi vecina y fue cuando ellos mandaron a los ministeriales que se metieran a la fuerza, me pusieron unas bolsas en la cara".

Señaló que yo ya no quiero regresar con su familia y por eso acudió a la Comisión de los Derechos Humanos de Coahuila para ver en qué forma lo pueden ayudar, buscando emanciparse y que ellos reciban el castigo que se merecen.