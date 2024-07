Piden reubicación de supervisora escolar.

La jefa de Primarias Federalizadas del Sector Monclova, Elsa Garza Morales, ha solicitado formalmente el apoyo para la reubicación de la Profra. Gloria Irma Almaguer Pérez, Supervisora Escolar adscrita a la Zona Escolar 218, a los Servicios Regionales Monclova. Esta petición se realiza a petición del Secretario General en representación de la Delegación D-1-80, tras una reunión en la que participaron aproximadamente 50 de los 84 docentes y personal de apoyo.

En enero de 2024, el área jurídica emitió una recomendación de cambio para la Profra. Almaguer Pérez, que no se pudo cumplir debido a la falta de un espacio de supervisión disponible en la región. Durante este tiempo, la maestra se negó a realizar su trabajo administrativo, argumentando que no saldría de su oficina. Esta situación ha llevado a la jefatura a solicitar la intervención de la Autoridad Estatal para evitar conflictos y situaciones de riesgo para los tres elementos adscritos a la supervisión, que permanecen provisionalmente en la jefatura.

El 9 de julio de 2024, se informó a los directores de las escuelas que se había emitido una orden para que la supervisora realizara sus funciones, lo que causó disgusto y llevó a la toma de la supervisión por parte del personal, quienes acudieron a la jefatura.

Entre las situaciones reportadas se destacan: La supervisora está obteniendo un sueldo sin realizar el trabajo correspondiente, el cual es realizado por la jefatura.

El trabajo con su equipo no es cordial, utilizando vocabulario inadecuado y faltando al respeto en algunas ocasiones. No fortalece el trabajo en equipo ni mantiene buenas relaciones interpersonales con sus compañeros de zona. No crea condiciones para una convivencia sana y pacífica. Carece de habilidades de negociación y mediación para resolver conflictos. Ha ignorado instrucciones claras de realizar trabajo administrativo, continuando con llamadas y visitas a las escuelas. No tiene dominio para capacitar en reuniones y consejos técnicos escolares (CTE).

Ante esta situación, la jefa de sector acude de manera urgente a las autoridades para que se emita nuevamente una orden de reubicación para la supervisora Almaguer Pérez, con el objetivo de restablecer la armonía y el correcto funcionamiento en la Zona Escolar 218.