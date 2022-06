Denuncia madre intento de secuestro

Una madre de familia aseguró que quisieron secuestrar a su hija y aunque detuvieron al hombre, elementos de Seguridad Pública en Castaños lo dejaron en libertad, por ello acudió a interponer una denuncia ante el Ministerio Público de Monclova.

Blanca Carreón narró lo que vivió ese fin de semana cuando llevó a sus hijas a la Feria de Castaños, lo que sería un momento agradable en familia, se convirtió en una mala experiencia, la peor de todos y que hasta la fecha las mantiene atemorizadas.

"Quedó asentado que lo encerraron pero lo dejaron en libertad, al día siguiente fui al Ministerio Público de Monclova porque supuestamente ahí estaría pero resulta que nunca estuvo aquí, porque no había flagrancia del delito, no pasó a mayores mi hija está bien pero él puede seguir haciendo de las suyas", comentó.

Fue la madrugada del sábado pasado, Blanca andaba con sus niñas de 12 y 6 años de edad, menciona que el hombre llamado Juan N empezó a seguirlas, ella mandó a su hija a poner una recarga, en eso se percata que el hombre iba dando vuelta y que se estacionó frente a la tienda de conveniencia, sintió miedo porque les iba haciendo señas.

Pasaron unos minutos y decidió asomarse para ver a su hija, en eso la niña grita y voltea, le dice a su mamá que un viejo la iba siguiendo y que la había agarrado, la pequeña se fue corriendo a la feria, la mamá vio que el hombre se subió a la troca y ella optó por ir a buscar a su hija que estaba en crisis nerviosa.

En eso se dan cuenta que la camioneta del hombre ahora estaba estacionada por la parte de un centro comercial ubicado en el centro de Castaños, la niña volvió a asustarse, después una compadre de Blanca se dio cuenta de lo que ocurría y fue a enfrentar al hombre, le preguntó por qué las estaba siguiendo y este le contestó que él estaba esperando a una persona.

Blanca se retiró del lugar junto con sus hijas, pero ahí llegaron elementos de Seguridad Pública que detuvieron al hombre, después le dijeron que fuera a poner la denuncia, el oficial decía que iba a durar 24 horas encerrado, después cambió la versión y dijo que lo llevarían al MP y le sugirió que al día siguiente acudiera a poner la denuncia.

Así lo hizo, al día siguiente fue al Misterio Público y resulta que el hombre nunca estuvo ahí, se regresó a Seguridad Pública y se dio cuenta que ya estaba en libertad.

"El tipo es alto, no tiene pelo, fui a buscar al alcalde pero no me recibió, ahora tengo miedo por mis hijas, mi hija está asustada, no quiere salir, tiene miedo", comentó.

El padre de la niña dijo que hasta a él le tiene miedo, lo que le pasó no fue normal, dijo que se debe poner una sanción al policía porque no debieron soltarlo.