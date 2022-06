Denuncia mamá maltrato infantil contra un niño en guardería

Mediante redes sociales una madre de familia dio a conocer un supuesto maltrato infantil ocurrido en la guardería "Florencia Centro de Educacion Inicial", la madre de familia dijo sentirse muy indignada por la situación que contó y que se está compartiendo mediante Facebook, saliendo a relucir más casos similares.

Señala que es cabeza de hogar y que tiene tres niños, una niña de 1 año y medio y 2 niños de 3 años y 5 años de edad, los tres asistían diariamente a la guardería antes mencionada.

La semana pasada, el niño de 5 años le platicó que una de las maestras le había puesto cinta al niño de 3 años en las piernas y en los brazitos que para que no patalerara ni tirara nada, situación que la dejó sin palabras y con un sentimiento de impotencia por no saber desde cuándo había estado sucediendo está situación.

La mujer mencionó que en el mes de Marzo, para ser exactos el dí 15, recogió a sus niños como normalmente lo hace, al salir de su trabajo pasó por ellos alrededor de las 6:00o 6:30 de la tarde, llegó a su casa e hizo su rutina normal que consiste en darles de cenar y meterlos a bañar, en el momento en el que está bañando a su niño de 5 años, le dice que le duele su brazo, le preguntó que si se cayó o pegó con algo y le contesta que no, que su maestra "Monse" lo había estirado del brazo y lo había lastimado.

La madre de familia revisó su brazo y de dio cuenta que traía en su axila los rasguños y marcas como si le hubiesen enterrado las uñas, al día siguiente la madre de familia molesta le comentó a la directora al respecto y ella le dijo que le diera oportunidad de platicarlo con la maestra para saber que pasó.

Por la tarde la directora le comentó que ya había hablado con ella y que no habían sido así las cosas que solo lo había tomado del brazo para bajarlo de una mesa o silla a la que se había subido. En ese momento pedió que le enseñaran las grabaciones puesto que tienen camaras en las aulas y le comenta que no tiene la contraseña para checarlas.

"Desde hace unas semanas yo ya no me sentía para nada agusto dejando a mis hijos ahí debido a que estuve observando algunas actitudes hacia los niños que no me gustaban para nada, sin contar que la maestra "Monse" hacía comentarios de que a mi niño de 3 años ya nadie lo aguantaba y que no lo querían las demas maestras y se lo pasaban a su aula, que era maternal porque nadie quería trabajar con él", comentó la madre de familia.

Dijo que llegó a suceder que cuando su niño iba dormido, ella lo bajaba cargado y la maestra lo bajaba para que se despertara y caminara mencionando que estaba pesado. Todos estos detalles ya le hacían sentir incómoda por lo cual ya revisaba la posibilidades de sacarlos de la guardería.

Pero el martes pasado su niño mayor, ya haciendo su tarea del kinder en casa (el acude medio dia al kinder y medio a la guardería) le comenta que esta maestra llamada Monse, le puso cinta a su hermanito en sus brazitos y piernas, situación que le molestó demasiado e inmediatamente decidió marcarle para que le explicara que estaba sucediendo.

"Ella lo negó rotundamente por lo que le dijo que metería una demanda en su contra y a quien resultara responsable y lo único que hizo fue burlarse diciendo "está bueno señora, hay nos vemos mañana", casi carcajeandose, después de esto le hablé a la directora de la guardería, la maestra "Lili" comentándole que estaba muy molesta por lo sucedido y que ya estaba harta de todo lo que había pasado que eran muchos detalles y que no iba a permitir algo así, que la demandaría por maltrato a mi niño y ella le comenta que no lo hiciera que iba a dañar a la guardería, quedó de marcarle más tarde para ver que podía hacer y en vez de esto el esposo de la directora fue a buscarla a su casa entre 10 y 10 y media para "ofrecerle su ayuda" diciendo que la apoyaría en lo que necesitara pero que no quería que se viera afectada la guardería.

"Está visita me molesto mucho porque nisiquiera fue para ir la directora si no mandó a su esposo para que hablara conmigo e inclusive ofrecerse a pagar cualquier reparación de daños de ser necesario, porqué creerán que con eso le quitan a uno como mamá el coraje y la impotencia del maltrato a sus hijos?, pues no, no es justo, y no es justo para ninguna mamá tener que estar pasando por una situacion así", señaló.

Mencionó que su niño es tremendo pero si ya no querían o podían con él, era tan simple decirlo, no es excusa para tratar a un niño así ni hacerlo menos, ya que teniendo 3 años y medio lo pasaban al area de lactantes, cuando el debería estar con niños mas grandes o de su edad pero en otra aula.

"Hago esta publicación para que estén alertas en esta guardería y no confien en las personas a cargo ya que es responsabilidad de ellos estar al pendiente de nuestros hijos. Uno trata de estar al pendiente, de pagar las mensualidades en tiempo y forma y los deja ahí por necesidad, porque hay que trabajar y esperando que los niños estén al cuidado de gente preparada y capaz, no para que los traten así", señala.

Dijo que se va a actuar de la manera más propia para que esto se investigue pues las cosas no se pueden quedar así por ella, por sus hijos y por los demás niños.