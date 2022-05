Denuncian alumnas de CecyTec Monclova a tres maestros acosadores

Monclova, Coahuila. - Alumnas de CecyTec Monclova, cansadas del acoso sexual por parte de tres maestros del plantel y de que las autoridades educativas no hagan nada al respecto, alzaron la voz y realizaron un plantón pacifico en la entrada de la escuela, exigiendo una inmediata y definitiva solución a este grave problema.

Al grito de: “Queremos educadores, no acosadores”, “Los maestros no me cuidan, me cuidan mis amigas” y “No es tendencia, es urgencia”, una a una, las estudiantes, alguna acompañadas de sus madres, narraban como han sido víctimas de acoso por parte de sus profesores.

Los maestros denunciados por acoso sexual, son Mario Arturo Cruz, José Guerrero, alias “Luciano” y Benjamín Zapata, de este último una de las alumnas señala que desde hace varios años, realiza sesiones de fotos a las estudiantes, “con tonos elevados y en ropa interior, hay pruebas y hay videos”, aseguran.

Una de las alumnas señaló: “Nos sentimos acosadas y no podemos estar en las clases a gusto, porque nos sentimos intimidadas, la forma en la que nos hablan y los mensajes que nos envían, nos dicen que somos bonitas y que nos quieren hacer sesiones de fotos”: señaló una de las alumnas acosadas.

Señalaron que a una de sus compañeras, un maestro le externó que le gustaba y que le dijo, “si quieres sacar un diez, ya sabes lo que tienes que hacer”.

“Él me sube mis calificaciones. Él me pone 10, me hace las prácticas y que él la quiere acompañar al baño y luego insinuaba mí nombre y jalaba del brazo”, narró una alumna que asegura junto con sus padres denunció el acoso por parte del maestro desde hace más de un mes, pero lamentó que a la fecha el profesor sigue dando clases en el plantel educativo.

“Me han dicho que el lunes, que el lunes, ya pasaron cuatro lunes y toda vía sigue viniendo”, aseveró la alumna.

Las madres de familia, que acompañaron a sus hijas a la protesta pacifica se reunieron con el director del plantel educativo, quien dijo desconocer las denuncias contra los tres maestros.