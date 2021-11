Denuncian la falta de atención y tacto en IMSS

El señor José Luis Rodríguez Moreno denunció la falta de atención de especialistas en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, luego que no le dieran servicio a su hija Norma Esmeralda Garza quien padece hipotiroidismo y retraso mental.

El vecino de la colonia Estancias explicó que el problema se originó en Medicina Interna donde había sacado cita pero antes tuvo que pelearla con el doctor Pacheco con el fin que atendieran a su hija de 55 años de edad.

Acudieron a las 11:00 de la mañana pero las trabajadoras estaban en hora de comida y la coordinadora no los quiso recibir, lo enviaron a dirección y les volvieron a dar cita.

Rodríguez Moreno aceptó que llegó diez minutos tarde por problemas que había en el elevador y al llegar al consultorio, le comentan que ya no alcanzó y que debían esperar la lista de espera de 8:00 a 2:00 de la tarde con los demás derechohabientes.

"Falta mucho control y carácter al doctor, no tiene capacidad de estar en su puesto porque las personas hacen lo que quieren. No me podía quedar con mi hija por su padecimiento ya que tantas horas de espera le hacen mal y tampoco puedo dar muchas vueltas a mi casa".

Norma Esmeralda requiere de seguimiento ya que por la pandemia del Covid-19 se suspendieron las atenciones.

"Porque esa falta de criterio y atención a discapacitados, es una niña con discapacidad que necesita el apoyo de médicos, hace falta que atiendan a las personas como se merecen".