Derrama económica en Feria de Monclova supera expectativas

Octubre será un mes clave para la región Centro-Desierto en materia turística, con eventos importantes como la Feria de Monclova, que inició el pasado jueves y que por sí sola podría dejar una derrama superior a los 40 millones de pesos.

Cristina Amezcua González, Secretaria de Turismo en el estado, destacó que la agenda de actividades para este mes incluye diversos encuentros deportivos y culturales, con los que se fortalecerá la llegada de visitantes a la región.

"El mes de Octubre será un muy buen mes para la región Centro-Desierto, con el tema de la feria de Monclova, del medio maratón y diferentes eventos que se van a estar realizando aquí en la región".

Aún no se tiene una cifra precisa de la derrama económica que dejarán en conjunto los eventos, sin embargo mencionó que tan solo la semana pasada se registró una derrama superior a los 20 millones de pesos, por los eventos deportivos que se llevaron a cabo en la ciudad..

En el caso de la feria, la Secretaria de Turismo anticipó que los beneficios serán mayores a lo proyectado.

"La semana pasada dije que tal vez sería una derrama de 15 millones de pesos, pero creo que va a ser muchísimo más, de más de 40 millones de pesos tan solo lo que es la feria de Monclova, habrá que esperar, pero ayer fue la apertura y vimos muchísima gente, con todo el entusiasmo, arrancando con el pie derecho".

Amezcua González reconoció las acciones que lleva a cabo el alcalde como el de ofrecer transporte gratuito a las colonias y facilitar el acceso a los ciudadanos, así como el respaldo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas para impulsar la feria como uno de los principales escaparates de la región.