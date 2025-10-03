Carlos Villarreal Pérez destaca éxito del primer día de la Feria de Monclova 2025

Más de 10 mil personas disfrutan el primer día de la Feria de Monclova en su edición 2025, reportando saldo blanco y un ambiente completamente familiar, así lo informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

El edil destacó que el objetivo principal de la feria se cumplió desde el primer día: ofrecer a la ciudadanía un espacio de convivencia segura, con espectáculos y actividades para todas las edades.

"Fue una verdadera fiesta que nuestra gente disfrutó, con un flujo constante de asistentes desde las 7:00 de la tarde hasta las 2:00 de la mañana", señaló.

El programa artístico incluye conciertos especiales con acceso de pago, aunque Villarreal subrayó que durante el fin de semana se retoma la entrada al teatro del pueblo será completamente gratuita, con presentaciones de Poder del Norte el sábado, Tropa Estrella el domingo, y la esperada revancha de la guerra de baile entre Kings del Wepa y Chicos de Barrio, a la que se sumarán bailarines de Saltillo para un reto contra los talentos de Monclova.

La feria se llevará a cabo del 2 al 19 de octubre en las instalaciones del Estadio Monclova, donde se ofrecen juegos, espectáculos, gastronomía y un espacio seguro para las familias.

El alcalde agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y de la administración del estadio por las facilidades técnicas brindadas para la instalación del evento.

Asimismo, reiteró que se contará con el apoyo de transporte público y unidades van para garantizar el traslado de los asistentes.

"Queremos que esta feria sea una verdadera fiesta para las familias de Monclova. Hemos trabajado junto con el concesionario para ofrecer un teatro del pueblo gratuito y espectáculos de calidad que atraigan a la gente", finalizó Villarreal.