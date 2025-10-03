Más de 120 elementos despliegan operativos de seguridad en Feria de Monclova

La seguridad durante los días de la Feria de Monclova está plenamente garantizada, aseguró el director de Seguridad Pública, Gabriel Santos Martínez, quien informó que se han reforzado los operativos en toda la ciudad y en los principales accesos al municipio para asegurar un ambiente tranquilo y familiar.

Con la participación de más de 120 elementos de distintas corporaciones —entre ellas la Policía Municipal, la Policía Investigadora, el Grupo de Reacción Centro (GRC) y el Ejército Mexicano— se desplegarán patrullajes y vigilancia tanto en el Estadio Monclova, sede principal de la feria, como en sus alrededores y colonias de la ciudad.

Santos Martínez detalló que se instalaron filtros de revisión en los accesos principales al recinto ferial, además de puntos estratégicos en las entradas a Monclova por Frontera, Castaños y carretera Sabinas.

También se reforzó la seguridad con tecnología de última generación, como los Puntos Violetas equipados con botones de pánico y cámaras con reconocimiento facial, con el fin de brindar atención inmediata ante cualquier eventualidad.

En total, más de 20 unidades de patrullaje estarán distribuidas alrededor del perímetro de la feria, con el propósito de mantener un saldo blanco durante las festividades.

El director exhortó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades reportando cualquier incidente o irregularidad, y recalcó que todos los elementos han sido instruidos para conducirse con profesionalismo y respeto hacia la población.