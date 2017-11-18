Derroche presupuesto a partidos: Coparmex

Es necesario acabar con el financiamiento a los partidos políticos, sobre todo crear candados para destinar ese recurso a las verdaderas necesidades de la comunidad, expresó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Marco Antonio Ramón.

Al iniciar el proceso electoral del estado para la renovación de las alcaldías, el líder de la cámara comentó que lamentablemente cada proceso representa un duro golpe para la economía de nuestro país, pues existe un gran derroche de recursos públicos para los partidos políticos.

Señaló que son millones de pesos los que se otorgan a los partidos políticos tanto en Coahuila como a nivel nacional, recursos que se podrían destinar a las personas que realmente lo necesitan.

Dijo que la democracia cuesta mucho a los ciudadanos, por lo que debe acabarse de una vez por todo el financiamiento a los partidos políticos.

“Por desgracia existen personas que ven en los partidos políticos o en la creación de un partido la posibilidad de vivir del erario”.

Asimismo, Ramón aseguró que las autoridades electorales deben establecer candados que impidan la creación de nuevos partidos políticos, pues en Coahuila solo se necesitan 5 mil firmas para hacerlo.

