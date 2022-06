Desaparece María Fernanda

Amigos y familiares de María Fernanda se encuentran preocupados, no saben nada de ella y debido a que nunca se había ido de su domicilio empezaron a buscarla tras su desaparición, ya se interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Personas Desaparecidas.

"No sabemos nada todavía pero ya interpusieron una denuncia en la Fiscalía pero seguimos pidiendo a los ciudadanos a que nos ayuden a dar con ella", comentó Jonathan el novio de María Fernanda.

Mariana Puente, madre de la joven fue quien publicó en su cuenta de Facebook que buscaba a su hija, mencionaba que posiblemente se había subido a un transporte público o una camioneta blanca y pedía a la población que le ayudaran a localizarla.

"La última vez que se le vio fue en la Borja como a las 4:00pm en un camión", manifestó su novio quien dijo que posiblemente María Fernanda esté asustada, aunque no lo dijo, trascendió que posiblemente la joven padece de ansiedad.

Ella es delgadita, rubia, pelo a la altura de los hombros, es chaparrita, mide 1.55 aproximadamente, es de la Tecnológico de Monclova.

"Si me ve quiero que sepa que la amo mucho, que la vamos a apoyar en todo, que nade la va a regañar que por favor me llame, que yo la voy a apoyar, que me urge saber de ella", comentó su novio.