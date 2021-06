Desaparece y deja recado

Coahuila

Familia pide ayuda para encontrar a mujer.

La mujer es buscada por su familia.

Una mujer dejó abrumada a su familia en un terrible suspenso y dolor, al dejar un "recado póstumo"; la mujer salió de su casa y nunca regresó, las autoridades y parientes la buscan pidiendo a Dios que puedan evitar que salga por la puerta falsa.

La denuncia llegó a la policía municipal, en punto de las 18:20 horas de la tarde, los oficiales de la Policía Municipal llegaron al domicilio de la calle Camelias número 1201 esquina con Río Bravo de la colonia Las Flores.

Los elementos se entrevistaron con la señora Diana Estrada, quien les comento que ayer a las 10:00 horas de la mañana su hermana de 40 Claudia Estrada, salió de su domicilio, se dirigía según dijo a una consulta a la clínica 7 del IMSS, y fue al pasar por ella a las 15:00 horas de la tarde cuando se enteraron que la mujer no acudió a su consulta ni tampoco a trabajar.

Al regresar a su casa se dieron cuenta que dejó una carta, dónde la mujer asegura que lo siente pero que no puede con la enfermedad que le diagnosticaron, que es grave, que solo se atiende de manera particular y la cirugía cuesta 50 mil pesos, "de dónde vamos a sacar dinero mami, es mejor así, es mejor dejar de sufrir, PD. No culpen a nadie es mi decisión".

Dicha carta al finalizar fue firmada con su nombre, hoy su familia piden ayuda a la comunidad para ayudar a localizarla, la mujer viste con pantalón de mezclilla azul, blusa celeste, mide 1.50, tez aperlada, cabello corto y castaño; cualquier información puede comunicarse con Diana Estrada al número 866-175-52-85.