Desatan redes sociales en Monclova pánico por secuestros femeninos

MONCLOVA, COAHUILA. – La Fiscalía General de Coahuila, informó que circula en redes sociales y en grupos de WhatsApp, mensajes y audios que aseguran que ingresaron a la ciudad personas sospechosas con la intención de secuestrar mujeres; la FGE asegura que son falsos y que mensajes similares son distribuidos desde hace más de dos años.

En las últimas semanas, se han registrado una ola de desapariciones de mujeres que no han sido localizadas en el vecino estado de Nuevo León, lo que ha generado inquietud, preocupación, miedo e incluso un poco de psicosis entre las familias monclovenses, preocupadas por la integridad física de las mujeres, jovencitas y niñas.

Asimismo, como lo publicó la VOZ DE MONCLOVA en las ediciones impresa y digital de hoy jueves, una joven monclovense denunció que un grupo de hombres en una camioneta blanca le estuvieron siguiendo y temía que fuera secuestrada.

A estas situaciones, se suma la difusión y distribución de mensajes y de audios que aseguran que recién ingresaron a Monclova grupos de hombres sospechosos con la intención de secuestra a mujeres, para posteriormente venderlas.

"A través de redes sociales y grupos de WhatsApp circula un mensaje de "Alerta" en donde se menciona que personas sospechosas han ingresado a la ciudad con la intención de robar mujeres, para posteriormente venderlas, así como que serán localizadas desde la ubicación de sus publicaciones", señala el mensaje de la FGE de Coahuila.

La fiscalía coahuilense agrega: "este mensaje es completamente falso, en Coahuila no se han tenido denuncias por la comisión de un delito con tales características y este tipo de mensajes circulan desde hace dos años en diferentes estados de la República", asegura la publicación de la FGE.

La Unidad de la Policía Cibernética de Coahuila, recomienda a los usuarios de redes sociales a no distribuir, replicar ni reenviar estos mensajes falsos: "es necesario ignorarlos, no difundirlos, no compartirlos y no promoverlos".

La FGE coahuilenses, recomienda: mantener la calma, informarse a través de las cuentas oficiales de las instituciones de seguridad y procuración de justicia y recordar que las líneas de atención ciudadanas, "están disponibles las 24 horas del día y los 365 días del año".