Descartan segunda dosis para maestros

Monclova-La dirección de Servicios Educativos descartó una segunda dosis contra el Covid-19 a los 8 mil trabajadores de la educación en la región centro, las autoridades solo están organizando la vacuna contra la influenza para los días 3 y 4 de noviembre.

"Lo que yo he investigado con la Secretaría de Salud sobre la vacuna, me dicen que en la página del laboratorio no existe ninguna ficha técnica que diga que se requiere algún refuerzo, al momento no existe información al respecto".

El director regional Félix Alejandro Rodríguez Ramos explicó que se siguen haciendo pruebas a los docentes que presenten algún síntoma de Covid-19 o son considerados como "contacto fuerte o grave" de una persona contagiada.

Tanto el sector salud como el educativo les han dado el monitoreo y en la mayoría de los casos, los maestros han salido negativo. El director aseguró que a pesar de no estar autorizada una segunda dosis de CanSino, en la región se está organizando la vacunación contra la influenza a los 8 mil trabajadores de la educación.

"El día 4 y 5 de noviembre se les aplicará en las instalaciones de la Sección 38 con posibilidad de extender el periodo hasta la próxima semana. La actividad se hizo junto a la Clínica del ISSSTE Monclova y estamos esperando cuántos aceptaron para formar los grupos".