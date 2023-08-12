Descuidó AMLO el tema de salud

El Gobierno Federal descuidó áreas prioritarias para la población como el tema de salud, al destinar durante los últimos años la mayor parte del presupuesto a obras faraónicas como el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles, que se refleja en las necesidades en las clínicas como la 7.

La Diputada Federal Cristina Amezcua González señaló que las condiciones de la Clínica 7 es un tema prioritario, en donde se deben atender las necesidades que se tienen en cuanto a infraestructura y servicio.

Las fallas en el elevador y clima del hospital, es una muestra de las necesidades que existen por la falta de mantenimiento y de inyección de recursos por parte de la federación, lo que a ocasionado un deterioro en las instalaciones.

En el mes de septiembre se iniciará con el trabajo para establecer el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2024, en donde es urgente que se destinen recursos para remodelación de la clínica.

Durante los últimos años el tema del presupuesto para la clínica 7 ha generado controversia, debido a que año con año se destina una partida para la remodelación de la institución, pero el recurso no llega.

“En varias ocasiones se ha establecido un presupuesto para rehabilitación de la clínica pero no ha llegado, es necesario ver por que y es necesario que se asigne ese dinero, no sólo de nombre, sino que en realidad se aplique y se atiendan las necesidades que existen dentro de esta institución”.

En 2021 se aprobó una inyección de recursos para el área de urgencia, pero se desconoce en donde quedó este dinero. En 2022 a pesar de que se propuso una partida para rehabilitación de la clínica, los legisladores de MORENA rechazaron el proyecto y destinaron ese recurso a las obras estandartes del presidente de la República.