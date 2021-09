Desesperada madre, Clama por su hija, Acusa al padrastro de llevársela

Madre clama por la ayuda de la sociedad para encontrar a su hija Andrea de tan sólo 13 años de edad, de quien no sabe absolutamente nada desde el pasado sábado y que se cree, que se fue con su ex pareja, no se sabe si a la fuerza o manera voluntaria, y pudieran estar en Monterrey.

Perla Yazmín López Rodríguez, es la madre de la pequeña Andrea, quien señala que no se ha podido comunicar con su ex pareja Mario Moncada, para conocer si tiene a su hija y en donde se encuentran.

Comentó que durante la semana pasada terminó su relación con Mario, esto después de 8 años de relación y no se sabe si de manera de venganza o con que intensión se llevó a la joven de 13 años de edad, quien únicamente es hija de Perla.

Al cuestionar si había algún motivo por el que la joven decidirá huir de su hogar, señaló que no, no se tuvo ninguna discusión, ni un maltrato con la menor, por lo que desconoce porque se fue de esta manera.

El día de ayer se intentaría interponer la denuncia ante el Ministerio Público, para que se active la Alerta Amber para la localización de la menor, además se podría interponer una denuncia por desaparición forzada en contra de su ex pareja.

Ha tratado de comunicarse con Mario Moncada, quien cuenta con oficio de albañil, sin embargo, las llamadas son desviadas a buzón, desde el pasado sábado.

Existen versiones de que Mario y la menor podrían dirigirse a Monterrey, en donde la ex pareja de Perla anteriormente acudía de manera frecuente, por lo que también en aquella ciudad se ha lanzado una alerta a través de redes sociales, para dar con la ubicación de la menor de apenas 13 años de edad.

Perla López, mencionó que en caso de que alguna persona tenga información a cerca de su hija, se pueden comunicar al 866 172 1092, para cualquier información que ayude a dar con el paradero de la menor.